В Госдуме предупредили Британию об ответе на поставки ракет Украине
Москва, 11 февраля 2023, 10:11 — REGNUM Поставки британских ракет большой дальности Украине приведут к росту угроз безопасности Великобритании, от которых у страны нет защиты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Нисколько не сомневаюсь, что, как только новые ракеты окажутся у бандеровцев, они ударят по всем российским городам и регионам, до которых пока не могут дотянуться, в том числе по Москве. И никакие «ограничения» Запада тут не помогут», — заявил Миронов.
Но отсидеться на острове у разжигателей войны из Великобритании не получится, убежден он.
«В случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине они могут просто не дождаться его завершения. Нам есть что отправить Британии в качестве ответного жеста на отправку ракет украинским неонацистам», — подчеркнул Миронов.
Ранее СМИ сообщили, что Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму и сейчас ведет переговоры на этот счет с Великобританией. Речь идет об оружии с дальностью поражения в сотни километров.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, издание The Times со ссылкой на источники в украинских военных округах проинформировала о том, что Киев готов применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. По данным издания, Лондон обсуждает вопрос поставок таких ракет Украине.
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