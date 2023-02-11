Москва, 11 февраля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Поставки британских ракет большой дальности Украине приведут к росту угроз безопасности Великобритании, от которых у страны нет защиты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Sergeant Laura Bibby Английская ракета большой дальности Brimstone II

«Нисколько не сомневаюсь, что, как только новые ракеты окажутся у бандеровцев, они ударят по всем российским городам и регионам, до которых пока не могут дотянуться, в том числе по Москве. И никакие «ограничения» Запада тут не помогут», — заявил Миронов.

Но отсидеться на острове у разжигателей войны из Великобритании не получится, убежден он.

«В случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине они могут просто не дождаться его завершения. Нам есть что отправить Британии в качестве ответного жеста на отправку ракет украинским неонацистам», — подчеркнул Миронов.

Ранее СМИ сообщили, что Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму и сейчас ведет переговоры на этот счет с Великобританией. Речь идет об оружии с дальностью поражения в сотни километров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, издание The Times со ссылкой на источники в украинских военных округах проинформировало о том, что Киев готов применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. По данным издания, Лондон обсуждает вопрос поставок таких ракет Украине.