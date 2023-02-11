Нью-Йорк, США, , 10:08 — REGNUM 31-летний российский хоккеист Владимир Тарасенко по прозвищу «Русский танк» отметился в дебютном матче за «Рейнджерс» в игре Национальной Хоккейной Лиги против «Сиэтла» (6:3).

Владимир Тарасенко © Bildbyran via ZUMA Press/Zuma\TASS

Как отмечается на официальном сайте НХЛ, Тарасенко стал первой звездой в своем дебютном матче с «Рейнджерс».

Напомним, что Тарасенко перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» из «Сент-Луис Блюз» 9 февраля в рамках сделки по обмену играми. Тарасенко и его одноклубник Нико Миккола были обменяны на Сэмма Блэя, Хантера Скиннера и два условных драфт-пика.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал причину введения в Национальной Хоккейной Лиге запрета на ношение тонированных визоров.

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