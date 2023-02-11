Белгород, 11 февраля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. В Яковлевском городском округе беспилотниками (БПЛА) был атакован инфраструктурный объект, сообщил 11 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий», — говорится в сообщении.

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Ранее Вячеслав Гладков заявлял, что под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Снаряды упали рядом с частным домовладением. В Грайворонском городском округе также 10 февраля системой ПВО было сбито три ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащий получил ранение во время атаки прилетевшим со стороны Украины боевым дроном в Белгородской области. Беспилотником были атакованы позиции погрануправления в районе посёлка Журавлевка.