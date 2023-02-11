Ереван, 11 февраля, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь через закрытую армяно-турецкую сухопутную границу направили власти Армении в пострадавшую в результате землетрясений Турцию. Об этом 11 февраля сообщил пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ваан Унанян на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

«Сегодня Армения направила гуманитарную помощь в Турцию. Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на (армяно-турецкой — ред.) границе», — написал он в своём сообщении.

Также пресс-секретарь армянского МИД уточнил, что гуманитарный груз доставляется в пострадавший от стихийного бедствия турецкий регион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спасатели из России извлекли из-под завалов в турецком городе Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясений, ещё 12 тел.