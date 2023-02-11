Спасатели из России извлекли в Турции из-под завалов ещё 12 тел
Москва, 11 февраля 2023, 09:58 — REGNUM Спасатели из России извлекли из-под завалов в турецком городе Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясений, ещё 12 тел. Об этом 11 февраля рассказали журналистам в пресс-службе МЧС РФ.
«За прошедшую ночь российские отряды достали из завалов 12 тел, всего извлечены 44 человека, из них пять живых», — сказал представитель ведомства.
При этом известно, что в общей сложности в Кахраманмараше ведут работы спасатели из 21 страны мира, а во всей Турции — из 61 государства, часть из которых работает вместе в отрядах, общее количество которых составляет 24.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 20 665.