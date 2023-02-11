Сенатор Джабаров назвал суперценичным обвинение России Кирби в энергетическом оружии

Москва, , 09:55 — REGNUM Суперциничным назвал сенатор Владимир Джабаров обвинение России США в использовании Россией энергоносителей в качестве оружия.

Владимир Джабаров © Сергей Савостьянов/ТАСС

«А введение потолка цен на российские энергоносители и бесчисленные экономические и финансовые санкции против России — это, конечно же, детские шалости! То есть они нам говорят: ребята, мы вас будем душить, а вы не вздумайте рыпаться. Суперцинично!» — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

Белый дом отреагировал на решение России сократить добычу нефти, за которым последовал рост цен на сырье. Вашингтон считает, что Москва использует энергетику в качестве оружия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьера РФ Александр Новак заявил о том, что Россия сократит добычу нефти в марте 2023 года.

В ответ представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал решение «использованием энергоносителей в качестве оружия».

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