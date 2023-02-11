Гемпель пообещал мощный и превосходящий во много раз ответ при ударе Киева по Крыму

Симферополь, , 09:50 — REGNUM На попытку нанесения Киевом удара по территории российского полуострова Крым поставленными ВСУ Британией ракетами будет дан мощный и превосходящий во много раз ответ. Об этом 11 февраля заявил председатель комитета парламента региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Юрий Гемпель © Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории, Крыму, ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе», — приводит его слова РИА Новости.

Также Гемпель отметил, что Киев и многие политики Запада ошибочно считают дружелюбную и взвешенную политику РФ слабостью, и подчеркнул, что у России имеется достаточное количество сил и средств для того, чтобы поставить любого агрессора на место.

«Крымчане настроены достаточно решительно ко всем вражеским выпадам и готовы отстаивать свою территорию, мир и благополучие», — добавил глава комитета парламента Крыма.

Отметим, 10 февраля британский премьер-министр Риши Сунак по итогам визита Владимира Зеленского в Лондон заявил, что стороны обсуждали поставки Киеву оружия с большим радиусом действия, включая ракеты. Позднее газета The Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила о готовности украинских войск использовать британские ракеты большой дальности для ударов по территории Крыма.

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