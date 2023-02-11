В Сербии поблагодарили россиян за поддержку команды на чемпионате мира
Доха, 11 февраля 2023, 09:50 — REGNUM Бывший футболист сборной Сербии Здравко Кузманович отметил, что российские болельщики стали прекрасной поддержкой для национальной сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Да, можно говорить, что сербы чувствовали любовь российских болельщиков на чемпионате мира по футболу. Они оказали хорошую поддержку. Мы счастливы», — цитирует Кузмановича агентство ТАСС 11 февраля.
Напомним, что сборная Сербии в группе G со сборными Камеруна, Бразилии и Швейцарии с одним очком заняла последнее место в турнирной таблице.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил с требованием не допускать российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.
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