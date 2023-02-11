Днепропетровск, Украина, , 09:46 — REGNUM Три энергообъекта на территории Днепропетровской области поражены в результате нанесённых ударов, сообщил в своём телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, удары были нанесены беспилотниками. Пострадал объект в Никопольском районе и ещё два — в Криворожском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине накануне, 10 февраля, трижды объявляли воздушную тревогу.

Местные власти в ряде регионов сообщали о «прилётах». Со стороны Минобороны РФ заявлений о нанесении ударов по энергообъектам Украины не было.

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