Днепропетровск, Украина, 11 февраля, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Три энергообъекта на территории Днепропетровской области поражены в результате нанесённых ударов, сообщил в своём телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По его словам, удары были нанесены беспилотниками. Пострадал объект в Никопольском районе и ещё два — в Криворожском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине накануне, 10 февраля, трижды объявляли воздушную тревогу.

Местные власти в ряде регионов сообщали о «прилётах». Со стороны Минобороны РФ заявлений о нанесении ударов по энергообъектам Украины не было.