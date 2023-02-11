Макрон намеревается поставить большой крест на отношениях с Россией — СМИ
Москва, 11 февраля 2023, 09:39 — REGNUM Намерение французского лидера Эммануэля Макрона лишить ордена Почетного легиона президента России Владимира Путина свидетельствует о его готовности поставить большой крест на российско-французских отношениях. Об этом 11 февраля говорится в материале обозревателя РИА Новости Петра Акопова.
Как напомнил Акопов, Макрон сделал такое заявление после того, как вручил такую же награду украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, отметив, что он уже лишал этой награды, к примеру, в 2017 году голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
В то же время обозреватель обратил внимание на то, что Вайнштейн был награждён орденом низшей, а не высшей степени, как Путин, и вручение такой награды главе государства является актом симпатии между двумя странами.
Также он указал, что за все время существования этой награды, учреждённой императором Наполеоном Бонапартом в 1802 году, большого креста были удостоены 110 русских граждан, 106 из которых получили её до Октябрьской революции и только четверо — в период СССР.
Такими получателями ордена Почетного легиона стали: маршал Победы Георгий Жуков в 1945 году, посол СССР во Франции Сергей Виноградов перед визитом генерала Де Голля в Москву в 1965 году, первый президент РФ Борис Ельцин в конце 1990-хи президент России Владимир Путин. Действующий глава Российского государства получил эту награду осенью 2006 года от находившегося в то время на посту французского лидера Жака Ширака.
При этом Агапов напомнил, что самого Ширака после приговора 2011 года по растрате в бытность мэром Парижа тоже предлагали лишить Большого креста, который получает при вступлении в должность каждый президент Франции, однако в итоге дело до этого не дошло.
«Ширак умер в 2019-м, и проститься с ним в Париж приезжал Владимир Путин. То есть дело тут не только в государственных, но и в человеческих отношениях. Поэтому решение Макрона станет не просто ударом по отношениям Франции и России, но и презрением к отношениям Путина и Ширака — последнего французского президента, который позволял себе реальную фронду к США: достаточно вспомнить его позицию в отношении вторжения американцев в Ирак в 2003 году», — говорится в публикации.
Вместе с тем, обозреватель отмечает, что в этой ситуации непонятно, как на нее реагировать президенту России: как президенту Сирии Башару Асаду вернуть Большой крест до решения о лишении его этой награды или же проигнорировать это обытие?
Помимо того, обозреватель напомнил, что когда в Тильзите в 1807 году Наполеон познакомился с русским казачьим атаманом Платовым, он назвал его «русским Мюратом» и вместе с российским императором Александром I, наследником Константином, генералами Лобановым-Ростовским и Петром Толстым хотел наградить атамана Большим крестом.
«Но Матвей Иванович на предуведомление французов отреагировал неожиданно: «За что ему меня награждать, ведь я ему не служил и служить не могу никогда!». Награждение, естественно, не состоялось, но Платов, сражавшийся с французами в Европе ещё до Тильзита, через несколько лет встретил их у себя на родине. И дошёл потом до Парижа. Вот что бывает с русскими, лишёнными Большого креста», — заключается в публикации.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что лишение президента России Владимира Путина ордена Почётного легиона не станет для главы государства проблемой.