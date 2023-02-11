Москва, 11 февраля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Намерение французского лидера Эммануэля Макрона лишить ордена Почетного легиона президента России Владимира Путина свидетельствует о его готовности поставить большой крест на российско-французских отношениях. Об этом 11 февраля говорится в материале обозревателя РИА Новости Петра Акопова.

Nicolas Landemard/globallookpress.com Эммануэль Макрон

Как напомнил Акопов, Макрон сделал такое заявление после того, как вручил такую же награду украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, отметив, что он уже лишал этой награды, к примеру, в 2017 году голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

В то же время обозреватель обратил внимание на то, что Вайнштейн был награждён орденом низшей, а не высшей степени, как Путин, и вручение такой награды главе государства является актом симпатии между двумя странами.

Также он указал, что за все время существования этой награды, учреждённой императором Наполеоном Бонапартом в 1802 году, Большого креста были удостоены 110 русских граждан, 106 из которых получили её до Октябрьской революции и только четверо — в период после нее.

Такими получателями ордена Почетного легиона стали: маршал Победы Георгий Жуков в 1945 году, посол СССР во Франции Сергей Виноградов перед визитом генерала Де Голля в Москву в 1965 году, первый президент РФ Борис Ельцин в конце 1990-х и президент России Владимир Путин. Действующий глава российского государства получил эту награду осенью 2006 года от находившегося в то время на посту французского лидера Жака Ширака.

При этом Агапов напомнил, что самого Ширака после приговора 2011 года по растрате в бытность мэром Парижа тоже предлагали лишить Большого креста, который получает при вступлении в должность каждый президент Франции, однако в итоге дело до этого не дошло.

«Ширак умер в 2019-м, и проститься с ним в Париж приезжал Владимир Путин. То есть дело тут не только в государственных, но и в человеческих отношениях. Поэтому решение Макрона станет не просто ударом по отношениям Франции и России, но и презрением к отношениям Путина и Ширака — последнего французского президента, который позволял себе реальную фронду к США: достаточно вспомнить его позицию в отношении вторжения американцев в Ирак в 2003 году», — говорится в публикации.

Вместе с тем обозреватель отмечает, что в этой ситуации непонятно, как на нее реагировать президенту России: как президенту Сирии Башару Асаду вернуть Большой крест до решения о лишении его этой награды или же проигнорировать это событие?

Помимо того, обозреватель напомнил, что, когда в Тильзите в 1807 году Наполеон познакомился с русским казачьим атаманом Платовым, он назвал его «русским Мюратом» и вместе с российским императором Александром I, наследником Константином, генералами Лобановым-Ростовским и Петром Толстым хотел наградить атамана Большим крестом.

«Но Матвей Иванович на предуведомление французов отреагировал неожиданно: «За что ему меня награждать, ведь я ему не служил и служить не могу никогда!». Награждение, естественно, не состоялось, но Платов, сражавшийся с французами в Европе ещё до Тильзита, через несколько лет встретил их у себя на родине. И дошёл потом до Парижа. Вот что бывает с русскими, лишёнными Большого креста», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что лишение президента России Владимира Путина ордена Почётного легиона не станет для главы государства проблемой.