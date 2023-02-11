Донецк, 11 февраля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка в интервью ТАСС 11 февраля заявил, что специальную военную операцию России можно назвать операцией по спасению жителей Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы никогда не питали иллюзий по поводу отношения к нам Украины и ее западных союзников, но когда обнаружили те документы, которые доказывали, что Украина готовила нападение, то смело можно говорить, что СВО является операцией по спасению миллионов жителей Донбасса», — считает Бидевка.

Также председатель Народного совета отметил, что в результате непрекращающихся обстрелов Донецкой Народной Республики и города Донецка, в частности, страдает в первую очередь мирное население.

Ранее в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщали, что в результате обстрелов Донецка и Макеевки 11 февраля пострадал один мирный житель.