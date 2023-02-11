Москва, , 09:31 — REGNUM Бесполезно обращаться к Киеву по вопросу принятия решений о переговорах, заявил 11 февраля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин в интервью телеканалу «Звезда».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомнив о переговорах в Минске, а затем в Стамбуле, российский дипломат отметил, что «они были прерваны украинской стороной». Однако не в Киеве принимаются решения, а в ЕС и США, так что «обращаться надо туда».

Напомнив также, что Москва уже уведомляла о своей готовности к переговорам, Вершинин подчеркнул следующее:

«Но только к переговорам без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, переговорам с учётом тех целей, которые были нами озвучены публично».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский неоднократно высказывался об отсутствии у него интереса к переговорам с Россией. Он рассчитывает на другое — получить от Запада оружие и другую «помощь».

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