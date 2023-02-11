Донецк, 11 февраля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Возвращение программ американских специальных операций на территорию Украины будет означать признание США в прямом участии в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Александр Щербак/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов

«В случае если руководство США примет решение возобновить деятельность сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте», — сказал Антонов в беседе с журналистами.

Как передает The Washington Post, американское правительство рассматривает возможность отправки спецназовцев в зону СВО.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с РИА Новости заявил, что Москва никогда не была врагом Вашингтона, добавив, что «всё, что мы хотим, так это нормальных отношений».