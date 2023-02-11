Берлин, 11 февраля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Из-за неожиданно быстрого предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в Европейский союз у жителей Украины появились нереалистичные ожидания. Такое мнение 11 февраля высказал обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон.

Presidential Office of Ukraine/globallookpress.com Саммит ЕС-Украина

Как указал Крон, комментируя недавний визит Владимира Зеленского в Брюссель, решение о предоставлении Киеву статуса на вступление в ЕС было политическим и украинскую сторону предупреждали, что их путь вступления в сообщество «будет долгим» из-за большого количества препятствий.

При этом обозреватель напомнил, что одним из условий вступления страны в состав ЕС является функционирующая правовая система и принцип разделения властей, а также гарантия соблюдения демократии на всех уровнях.

Также вступающему в ЕС государству нужно развить свою экономику до уровня, при котором она при вступлении в сообщество выдержала бы конкурентную борьбу на его внутреннем рынке. В то же время, как отметил журналист, Европа не может менять эти критерии, так как они являются условиями выживания и функционирования союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что до момента, пока в контролируемом Киевом Закарпатье на Украине не будет решён вопрос о притеснении в этом регионе венгерского национального меньшинства, членство украинской стороны в ЕС не будет ратифицировано Венгрией.