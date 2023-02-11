Минск, , 08:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах в ближайшее время посетить Иран для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Бобылев/ТАСС

«Доброй традицией стали наши встречи во время совета руководителей государства Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры в сентябре 2022 года в Самарканде придали сильный импульс белорусско-иранскому взаимодействию во всех сферах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба в субботу, 11 февраля.

Также президент Белоруссии в поздравлении по случаю 44-й годовщины победы Исламской революции отметил, что рассчитывает в ходе визита в Иран «обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня».

Как предавало ИА REGNUM, в пятницу Лукашенко потребовал от правительства Белоруссии взять под контроль цены на импортные товары.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко потребовал взять под контроль цены на импортные товары