Токио, 11 февраля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Для проведения операции на носу из-за хронического синусита 11 февраля премьер-министра Японии Фумио Кисиду госпитализировали. Об этом 11 февраля рассказал генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, его слова приводит The Japan News.

Zuma\TASS Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Как уточнил Мацуно, японского премьер-министра прооперируют под общим наркозом с использованием эндоскопа.

При этом генсек японского правительства отметил, что во время нахождения Кисиды под наркозом исполнять обязанности премьер-министра страны будет он.

Как ожидается, операция должна будет избавить японского премьер-министра от постоянной заложенности носа, которая наблюдается у него с лета 2022 года. При благополучном протекании оперативного вмешательства Кисида в ночь на 12 февраля будет находиться в своей резиденции, а затем сможет приехать на медобследование и с 13 февраля начать полноценно исполнять свои обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, как считал бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ, который был убит летом 2022 года, требование Токио к России о возвращении всех островов южной части российской Курильской гряды означало бы, что этого не будет сделано никогда.