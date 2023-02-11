Донецк, 11 февраля, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Созданные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях отделения Российского военно-исторического общества начали сбор необходимых документов и материалов для последующего написания и издания книги о геноциде мирного населения Донбасса. Об этом в субботу, 11 февраля, в беседе с ТАСС сообщил председатель Краснодарского отделения РВИО Сергей Зенгин.

Алексей Майшев/РИА Новости Женщина во дворе дома, пострадавшего от обстрелов, в Донецке

«Мы уже начали работать с этими отделениями. Сегодня они уже фиксируют все эти моменты, фотографируют, документируют, находят те факты, которые связаны с геноцидом мирного населения», — сказал Зенгин.

Также председатель движения отметил, что ожидает появления издания в ближайшее время.

В четверг, 9 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиационной отрасти напомнил, что боевые действия на Украине были начаты еще задолго до начала специальной военной операции.