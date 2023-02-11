Донецк, 11 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки был ранен один мирный житель. Об этом 11 февраля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«За минувшие сутки, с 00:00 (совпадает с мск — ред.) 10 февраля до 00:00 11 февраля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получил ранения один мирный житель», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 11 февраля вооружённые формирования Украины несколько раз обстреляли Донецк и Макеевку.