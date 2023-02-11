Дочь актёра Филиппенко рассказала о причине отъезда артиста из России

Москва, , 08:38 — REGNUM Народный артист России

Александр Филиппенко на церемонии вручения премии «Золотая маска» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, Филиппенко уехал из страны и проживает в Литве. Об этом 10 февраля сообщила дочь актёра в беседе с РБК.

Дочь Филиппенко объяснила, что артист покину Родину исключительно по политическим причинам и проживает сейчас в Вильнюсе. По мнению женщины, отъезд Филиппенко связан с его антивоенной позицией, а также с осуждением руководства России.

При этом в пресс-службе театра имени Моссовета, где служил Филиппенко, уточнили, что 78-летний артист взял отпуск и уехал на лечение. Директор театра Алексей Черепнёв подтвердил эту версию, отметив, что Филиппенко является приглашённым артистом и поэтому сам вправе выбирать, где ему находиться.

При этом театр не стал продлевать контракт с артистом, хотя на сайте театра имени Моссовета Филиппенко числится в составе четырёх спектаклей.