Москва, 11 февраля, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Филиппенко уехал из страны и проживает в Литве. Об этом 10 февраля сообщила дочь актёра в беседе с РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Филиппенко на церемонии вручения премии «Золотая маска»

Дочь Филиппенко объяснила, что артист покинул Родину исключительно по политическим причинам и проживает сейчас в Вильнюсе. По мнению женщины, отъезд Филиппенко связан с его «антивоенной позицией».

При этом в пресс-службе театра имени Моссовета, где работал Филиппенко, уточнили, что 78-летний артист взял отпуск и уехал на лечение. Директор театра Алексей Черепнёв подтвердил эту версию, отметив, что Филиппенко является приглашённым артистом и поэтому сам вправе выбирать, где ему находиться.

При этом театр не стал продлевать контракт с артистом, хотя на сайте театра имени Моссовета Филиппенко числится в составе четырёх спектаклей.