В США заявили об отрицательных последствиях военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Вашингтон выразил недовольство сотрудничеством России и КНДР в военной сфере, сообщает 11 февраля южнокорейское агентство «Рёнхап».

Парад в КНДР Stefan Krasowski

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что такое сотрудничество не идёт на пользу Корейскому полуострову.

«Недавно я говорил о зарождающихся отношениях в оборонной сфере между Ираном и Россией, которые не только не хороши для народа Украины, но и могут оказаться отрицательными и для жителей Ближнего Востока, так как российские военные технологии могут попасть в иранские руки. И я бы сказал то же самое о Северной Корее», — сказал Кирби.

Он вновь заявил о том, что КНДР поставляет России артиллерийские боеприпасы, которая та использует в зоне СВО.

Напомним, что официальные лица в западных странах в последнее время постоянно обвиняют КНДР в поставках оружия и боеприпасов в Россию. Пхеньян эти обвинения отрицает.

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