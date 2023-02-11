Токио, 11 февраля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Как считал бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ, который был убит летом 2022 года, требование Токио к России о возвращении всех островов южной части российской Курильской гряды означало бы, что этого не будет сделано никогда. Об этом говорится в опубликованных на нынешней неделе мемуарах покойного японского политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Настаивать на единовременном возвращении четырёх островов — это синоним утверждения, что северные территории (так в Японии называют южную часть российских Курильских островов — прим. ред.) никогда не вернутся [в состав Японии]», — приводит выдержку из книги Абэ ТАСС.

Также бывший японский премьер-министр отмечал, что позиция с требованием отдать Японии все четыре острова южной части российской Курильской гряды, как это показала история, ни к чему не привела.

При этом он также уточнял, что то, что Россия и Япония в ноябре 2018 года договорились об активизации диалога о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года, по его мнению, не является уступками со стороны Токио. Как считал Абэ, указанный документ позволил положить конец состоянию войны между СССР и Японией, а также возобновить дипломатические и консульские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство Японии не намерено менять свою позицию в отношении так называемых северных территорий.