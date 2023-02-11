Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 10 февраля, в рамках телефонного разговора с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой обсудил условия двустороннего сотрудничества.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен © Chris Kleponis — Pool via CNP/globallookpress.com

«Госсекретарь Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Монкадой. Они обсудили важность диалога между США и Никарагуа для налаживания дальнейшего двустороннего взаимодействия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства США.

Отмечается, что также стороны повторно обсудили освобождение в четверг никарагуанскими властями 222 заключенных, которые ранее были осуждены в государстве Центральной Америки по политическим мотивам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что уверен в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, несмотря на негативное отношение Турции и Венгрии к расширению Североатлантического альянса.

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