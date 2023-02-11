Вашингтон, 11 февраля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 10 февраля, в рамках телефонного разговора с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой обсудил условия двустороннего сотрудничества.

Chris Kleponis — Pool via CNP/globallookpress.com Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен

«Госсекретарь Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Монкадой. Они обсудили важность диалога между США и Никарагуа для налаживания дальнейшего двустороннего взаимодействия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства США.

Отмечается, что также стороны повторно обсудили освобождение в четверг никарагуанскими властями 222 заключенных, которые ранее были осуждены в государстве Центральной Америки по политическим мотивам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что уверен в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, несмотря на негативное отношение Турции и Венгрии к расширению Североатлантического альянса.