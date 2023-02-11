Мелитополь, , 08:25 — REGNUM Жители разных стран мира выражают желание участвовать в спецоперации по денацификации Украины, заявил 11 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иностранные добровольцы во время боевой тренировки на полигоне © Андрей Рубцов/ТАСС

Он назвал такие страны, как Британия, США, Франция, Германия, Канада, ближневосточные страны, Аргентина, Бразилия и некоторые другие латиноамериканские страны.

«Если путь этих людей к нам после необходимых проверок станет легче, то речь идёт о нескольких тысячах желающих принять участие в СВО в краткосрочной перспективе», — цитирует Рогова ТАСС.

По его данным, желающие стать добровольцами, как правило, имеют опыт боевых действий, лицензию на владение оружием. По словам Рогова, эти люди «хотят сохранить традиционное общество и помочь России, они хотят воевать против нацизма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявлял о том, что в спецоперации хотели бы участвовать представители 40 с лишним стран. Они намерены в рамках СВО отстаивать «адекватное будущее для всего мира».

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