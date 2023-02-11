Власти ДНР объявили о переходе системы здравоохранения региона на ОМС с начала 2024 года

Донецк, , 08:20 — REGNUM С 1 января 2024 года на обязательное медицинское страхование (ОМС) полностью будет переведена система здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 февраля сообщил председатель комитета Народного Совета по здравоохранению Александр Сереженко в эфире «Первого республиканского» телеканала.

Машина «Скорой помощи» в Донецке © Сергей Аверин/РИА Новости

«Система здравоохранения ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование уже с 1 января следующего года», — сказал он.

Также Сереженко уточнил, что ввиду этого каждому жителю республики нужно будет иметь полис ОМС, для получения которого уже в данный момент можно обращаться в страховые компании при любой медицинской организации в расположенной рядом с регионом Ростовской области или же подождать, когда такие организации начнут работать в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что в активную фазу восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то есть с июня 2022 года, восстановлено более 4,5 тыс. объектов, построено 46 новых объектов.