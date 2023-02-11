Санкт-Петербург, , 08:17 — REGNUM 22-летний российский фигурист Валерий Колесов впервые приступил к тренировкам после болезни, перенесенной в конце января. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщило агентство ТАСС.

Валерий Колесов и Ясмина Кадырова во время выступления © Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Начали подготовку со вторника», — цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, что в конце января Валерий Колесов со своей парой Ясминой Кадыровой снялись с произвольной программы на чемпионате в Санкт-Петербурге из-за поднявшейся у фигуриста температуры.

После короткой программы первого соревновательного дня пара занимала последнюю строчку, допустив несколько ошибок во время проката.

Как ранее передавал Telegram-канал «112», находящийся в реанимации фигурист Роман Костомаров 10 февраля дал согласие на ампутацию пальцев рук.

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