Санкт-Петербург, 11 февраля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. 22-летний российский фигурист Валерий Колесов впервые приступил к тренировкам после болезни, перенесенной в конце января. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщило агентство ТАСС.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Валерий Колесов и Ясмина Кадырова во время выступления

«Начали подготовку со вторника», — цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, что в конце января Валерий Колесов со своей парой Ясминой Кадыровой снялись с произвольной программы на чемпионате в Санкт-Петербурге из-за поднявшейся у фигуриста температуры.

После короткой программы первого соревновательного дня пара занимала последнюю строчку, допустив несколько ошибок во время проката.

Как ранее передавал Telegram-канал «112», находящийся в реанимации фигурист Роман Костомаров 10 февраля дал согласие на ампутацию пальцев рук.