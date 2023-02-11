Посол России в Чаде назвал долю российской и советской военной техники в чадской армии

Нджамена, , 08:15 — REGNUM Доля советской и российской военной техники составляет около 80% в армии Чада. Об этом 11 февраля заявил посол России в африканской стране Владимир Соколенко в беседе с РИА Новости.

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Как указал Соколенко, военная техника в армии Чада на постоянной основе требует проверки её технического состояния, ремонта и модернизации. Поэтому между Москвой и Нджаменой, по словам дипломата, «укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, ориентированного в том числе и на эти цели».

Также Соколенко отметил, что с целью выхода на новые соглашения по вопросу военно-технического сотрудничества партнёров на регулярной основе приглашают принять участие в презентациях военной техники, которые организованы «Рособоронэкспортом», на форумы и выставки. В частности, российский дипломат назвал форумы «Армия-2021» и «Армия-2022», которые состоялись в Кубинке.