Гавана, 11 февраля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений в Турции власти Кубы направят в республику бригаду медработников, в составе которой будут 32 человека. Об этом 10 февраля сообщил кубинский министр здравоохранения Анхель Порталь на своей странице в одной из соцсетей.

Максим Григорьев/ТАСС Турция. Провинция Кахраманмараш. Люди в лагере для пострадавших при землетрясении.

«Мы собрали бригаду из 32 кубинских медицинских работников, которая завтра [11 февраля] отправится в Турцию для поддержки спасательных работ после трагических событий, вызванных землетрясением в прошлый понедельник», — написал он в своём сообщении.

Также глава минздрава Кубы уточнил, что кубинские врачи пробудут в Турции столько, сколько это будет необходимо жителям республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Турция и Сирия не получат мобильный госпиталь и тёплые палатки из Дании, поскольку ранее эти средства были переданы Украине.

Отметим, ранее глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа объявил, что число жертв землетрясения в стране выросло до 20 213 человек.