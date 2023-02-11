Украинские войска в ночь на 11 февраля несколько раз обстреляли Донецк и Макеевку

Донецк, , 08:03 — REGNUM В ночь на 11 февраля вооружённые формирования Украины несколько раз обстреляли Донецк и Макеевку. Об этом 11 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Донецка © Николай Тришин/ТАСС

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 00:29 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 00:42 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 00:44 — четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 00:49 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 00:52 — пять снарядов калибра 155 мм по Макеевке, в 01:36 — шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка и в 01:44 — семь снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что за прошедшую неделю на территории ДНР в результате обстрелов вооружённых формирований Украины погибли девять мирных жителей.