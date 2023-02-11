Токио, 11 февраля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. В Японии ожидается рост цен на большое число продовольственных товаров, сообщает 11 февраля агентство «Киодо Цусин».

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Ожидается, что в 2023 году цены вырастут в общей сложности на 12 054 наименования продовольственных товаров. Общий рост цен на продукты составит около 16% за год.

Эксперты считают, что тенденция перекладывать на потребителей повышенную стоимость электроэнергии, логистических и других расходов будет продолжаться.

С лета прошлого года цены на широкий спектр товаров выросли, поскольку рост цен на нефть привел к увеличению затрат на логистику. Ожидается, что увеличение счетов за электроэнергию и газ будет подталкивать цены вверх.