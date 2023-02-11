Бывший разведчик морской пехоты США Риттер: Путин побеждает в сражении со всем Западом

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин умело отражает атаки на Россию со стороны всего Запада, невзирая на огромное давление на РФ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Scott Ritter — Again.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, российский лидер выдерживает нагрузки, с которыми бы не справился ни один из западных политиков. Риттер отмечает, что эти люди выглядят «посмешищем» и их нельзя ставить на один уровень с президентом России, который «играет в игру совершенно иного порядка».

Экс-разведчик напомнил, что Путин возглавил РФ, когда страна «буквально лежала в руинах», и сделал из нее мощную сверхдержаву. Риттер подчеркнул, что российские граждане должны гордиться своим президентом. Он добавил, что хотел бы видеть во главе США политика, который обладал бы такими же моральными качествами, какие имеются у Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Джексон Хинкль заявил, что мир перестал быть однополярным благодаря решениям Владимира Путина.

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