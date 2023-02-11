В Аргентине начали отменять вид на жительство для граждан РФ, уехавших после рождения ребёнка

Буэнос-Айрес, , 07:55 — REGNUM Действие вида на жительство гражданок России, получивших его в Аргентине в связи с рождением ребёнка, но покинувших страну, начала отменять миграционная служба страны. Об этом 10 февраля сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N.

Новорожденный PublicDomainPictures

Как уточнила Кариньяно, вопрос о приостановлении вида на жительство или об аргентинском гражданстве будет рассматриваться в суде. Миграционная служба подаст данные, и если окажется, что гражданин «провёл месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал», то судьбу такого человека будет решать суд.

«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело», — пояснила Кариньяно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Аргентины отказали во въезде в страну шести беременным гражданкам России в связи с тем, что они указали ложные цели визита. Женщины приехали в Аргентину с целью родить здесь ребёнка, чтобы он получил аргентинское гражданство, а его мать — вид на жительство.

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