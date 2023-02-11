В США конгрессвумен отбилась от преступника с помощью горячего кофе
Вашингтон, 11 февраля 2023, 07:57 — REGNUM Чашка горячего кофе спасла члена Конгресса США при нападении преступника, сообщает 10 февраля телеканал Fox News.
Член палаты представителей от штата Миннесота Энджи Крейг утром подверглась нападению в лифте дома в Вашингтоне, где она снимает квартиру. Преступник, ведший себя крайне странно ещё в вестибюле, в лифте ударил депутата кулаком в челюсть, а затем схватил её за шею. Крейг не растерялась и плеснула в нападавшего горячим кофе.
Это произвело такое впечатление на преступника, что он немедленно убежал. Законодательница успела получить лишь несколько синяков.
26-летний преступник уже ночью был задержан. Полиция считает, что никакого политического мотива у нападавшего не было. Предположительно, он находился под воздействием наркотиков.