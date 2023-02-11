Вашингтон, 11 февраля, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Чашка горячего кофе спасла члена Конгресса США при нападении преступника, сообщает 10 февраля телеканал Fox News.

U.S. Congress Энджи Крейг

Член палаты представителей от штата Миннесота Энджи Крейг утром подверглась нападению в лифте дома в Вашингтоне, где она снимает квартиру. Преступник, ведший себя крайне странно ещё в вестибюле, в лифте ударил депутата кулаком в челюсть, а затем схватил её за шею. Крейг не растерялась и плеснула в нападавшего горячим кофе.

Это произвело такое впечатление на преступника, что он немедленно убежал. Законодательница успела получить лишь несколько синяков.

26-летний преступник уже ночью был задержан. Полиция считает, что никакого политического мотива у нападавшего не было. Предположительно, он находился под воздействием наркотиков.