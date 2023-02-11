В Сети опубликовали видеозапись с ударом водного беспилотника по мосту в Одесской области

Одесса, Украина, , 07:42 — REGNUM Видеозапись с предполагаемым ударом водного беспилотного летального аппарата (БПЛА) по мосту в поселке Затока Одесской области появилась 10 февраля в телеграм-каналах. Об этом пишет газета «Известия».

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее киевское издание «Страна. ua» сообщило о взрыве, который произошел в Одессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что ВСУ во второй раз за два дня попытались атаковать с помощью беспилотников международный аэропорт в Брянске. БПЛА летели на малой высоте, но были замечены и сбиты средствами российской системы противовоздушной обороны.