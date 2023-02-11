Лондон, 11 февраля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Акция протеста нелегальных мигрантов, состоявшаяся у центра размещения просителей убежища и нелегальных мигрантов в Великобритании, переросла в столкновения с полицией. Об этом 10 февраля сообщила вещательная корпорация BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Инцидент произошёл в английском городке Прескот на северо-западе Англии в графстве Мерсисайд. Отмечается, что мирная акция в какой-то момент переросла в столкновения с полицией, протестующие начали кидать камни в полицейских и подожгли фургон, принадлежащий полиции.

Местный депутат Джордж Хоуарт уточнил, что акцию протеста спровоцировало видео, появившееся в социальной сети. На видеозаписи был запечатлён инцидент, произошедший рядом с гостиницей, где размещались просители убежища. Предполагается, что акцию могли инициировать местные ультраправые организации.

В результате беспорядков никто не пострадал, ущерб, нанесённый демонстрантами, устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобританию в 2023 году могут прибыть почти 65 тысяч нелегальных мигрантов, что превысит рекордные показатели прошлого года на 45%.