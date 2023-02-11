Прапорщик Никита Крицкий спас более десяти тяжелораненых
Фельдшер медицинского взвода спас на поле боя более десяти тяжелораненых бойцов
Донецк, 11 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Мужество и решительность прапорщика Никиты Крицкого сохранили жизни получившим ранения российским военнослужащим, сообщает 10 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.
Действуя в составе медицинского взвода, фельдшер Крицкий выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов, освобождённом от боевиков. Стремясь вернуть контроль над посёлком, противник вел бой с применением минометов и артиллерии.
Находясь под постоянным огнём, Крицкий лично оказал медицинскую помощь более чем десяти тяжелораненым военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя. В течение суток Крицкий поддерживал их жизненные функции, после чего обеспечил эвакуацию силами армейской авиации.
В ходе боевых действий Никита Крицкий оказал медицинскую помощь более чем 100 военнослужащим. Неоднократно в ночное время, несмотря на угрозу жизни, он выдвигался в район соприкосновения с противником и спасал жизни раненых товарищей.