Донецк, 11 февраля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Мужество и решительность прапорщика Никиты Крицкого сохранили жизни получившим ранения российским военнослужащим, сообщает 10 февраля телеграм-канал Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Действуя в составе медицинского взвода, фельдшер Крицкий выполнял задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в одном из населенных пунктов, освобождённом от боевиков. Стремясь вернуть контроль над посёлком, противник вел бой с применением минометов и артиллерии.

Находясь под постоянным огнём, Крицкий лично оказал медицинскую помощь более чем десяти тяжелораненым военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя. В течение суток Крицкий поддерживал их жизненные функции, после чего обеспечил эвакуацию силами армейской авиации.

В ходе боевых действий Никита Крицкий оказал медицинскую помощь более чем 100 военнослужащим. Неоднократно в ночное время, несмотря на угрозу жизни, он выдвигался в район соприкосновения с противником и спасал жизни раненых товарищей.