Москва, 11 февраля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Средняя оптовая цена на живых свиней в России упала с 6 по 10 февраля на 4% и составила 98 рублей за кг, пишет «Ъ» со ссылкой на сведения ценового мониторинга агентства AD Libitum.

StockSnap Свинья

Достигнутый уровень стоимости является минимальным с декабря 2020 года. Тогда цена на свиней снижалась ниже 100 рублей за кг.

Кроме того, в публикации приводится прогноз Национального союза свиноводов (НСС), согласно которому ожидается, что по итогам текущего года стоимость живых свиней упадет на 5–7%. Причиной такой ситуации называется продолжающийся рост производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) написала о том, что продажи продуктов питания в крупных сетях России в 2022 году сократились на 5%.