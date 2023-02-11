Руководитель МИД Ирана назвал ситуацию после землетрясения в сирийской провинции «плачевной»

Дамаск, , 07:37 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян считает необходимым увеличение международной помощи населению пострадавшим от землетрясения Сирии и Турции, сообщает 10 февраля иранское информационное агентство ИРНА.

Землетрясение Иван Шилов © ИА REGNUM

Это заявление Абдоллахиян сделал во время телефонного разговора с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, Абдоллахиян отметил, что в провинции Идлиб, сильно пострадавшей от землетрясения, сложилась особо плачевная ситуация из-за того, что сирийские власти не имеют доступа в эти районы.

Министр выразил надежду на то, что заместитель координатора по гуманитарным вопросам Генерального секретаря ООН уделит этому вопросу особое внимание.

Напомним, что представитель ООН назвал положение, сложившееся в Сирии после землетрясения, катастрофическим.

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