Глава МИД Ирана высказался за увеличение помощи Сирии и Турции
Дамаск, 11 февраля 2023, 07:37 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян считает необходимым увеличение международной помощи населению пострадавшим от землетрясения Сирии и Турции, сообщает 10 февраля иранское информационное агентство ИРНА.
Это заявление Абдоллахиян сделал во время телефонного разговора с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
Кроме того, Абдоллахиян отметил, что в провинции Идлиб, сильно пострадавшей от землетрясения, сложилась особо плачевная ситуация из-за того, что сирийские власти не имеют доступа в эти районы.
Министр выразил надежду на то, что заместитель координатора по гуманитарным вопросам Генерального секретаря ООН уделит этому вопросу особое внимание.
Напомним, что представитель ООН назвал положение, сложившееся в Сирии после землетрясения, катастрофическим.
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