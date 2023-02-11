Глава МИД Ирана высказался за увеличение помощи Сирии и Турции
Руководитель МИД Ирана назвал ситуацию после землетрясения в сирийской провинции «плачевной»
Дамаск, 11 февраля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян считает необходимым увеличение международной помощи населению пострадавшим от землетрясения Сирии и Турции, сообщает 10 февраля иранское информационное агентство ИРНА.
Это заявление Абдоллахиян сделал во время телефонного разговора с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
Кроме того, Абдоллахиян отметил, что в провинции Идлиб, сильно пострадавшей от землетрясения, сложилась особо плачевная ситуация из-за того, что сирийские власти не имеют доступа в эти районы.
Министр выразил надежду на то, что заместитель координатора по гуманитарным вопросам Генерального секретаря ООН уделит этому вопросу особое внимание.
Напомним, что представитель ООН назвал положение, сложившееся в Сирии после землетрясения, катастрофическим.