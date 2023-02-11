Париж, 11 февраля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Евросоюз и президент Украины Владимир Зеленский могут спровоцировать начало третьей мировой войны. Такое заявление сделал французский политик и экс-член Европарламента Флориан Филиппо 10 февраля в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Филиппо резко отреагировал на европейское турне Зеленского, которое началось в Лондоне. Встретившись с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, украинский лидер выступил в парламенте, а затем отправился в Париж. Во Франции Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После этой встречи президент Украины направился в Брюссель, где выступил в Европарламенте и на саммите ЕС.

«Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к третьей мировой войне!» — так прокомментировал Филиппо европейский вояж президента Украины.

Стоит отметить, что во время каждой встречи с европейскими лидерами и в ходе каждого своего выступления Зеленский призывал передать Киеву больше военной помощи, особо настаивая на поставках истребителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французский политик Филиппо обвинил президента Франции Макрона в усугублении конфликта на Украине и опустошении французской армии.