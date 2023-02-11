Архангельск, 11 февраля, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Итоги 2022 года по экономическим показателям в целом по России будут лучше, чем показывают предварительные расчеты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Архангельской области Александром Цыбульским.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«2022 год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты», — сказал он.

В ходе разговора глава региона доложил российскому лидеру о росте показателя валового продукта Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Владимир Путин заявил, что Россия справилась с шоками в экономике, и ее ждет небольшой экономический подъем в 2023 году.