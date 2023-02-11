В Минобороны России назвали стоимость летнего комплекта новой формы для участников спецоперации

Москва, , 06:26 — REGNUM Контрактная стоимость одного летнего комплекта формы от компании «Опытно-конструкторское бюро Гардарика», разработанного для военнослужащих, участвующих в спецоперации, названа в Министерстве обороны России. Об этом 10 февраля сообщает РБК.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как пояснили в вещевой службе военного ведомства, ранее всё полевое обмундирование для военнослужащих ВС России изготавливал только один производитель. С началом спецоперации возникла дополнительная потребность в полевом обмундировании для военнослужащих, участвующих в СВО. Минобороны привлекло несколько компаний-производителей для пошива обмундирования.

Компания «Гардарика», которую привлекли к разработке и пошиву формы, производит 10 тыс. комплектов летнего обмундирования. Контрактная стоимость одного комплекта такой формы составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп.

Уточняется, что с компанией «Гардарика» был заключён только один контракт на изготовление летнего полевого обмундирования для участников спецоперации. Никаких иных контрактов на поставку других видов экипировки, в том числе зимнего комплекта формы, Минобороны с компанией «Гардарика» не заключало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первая партия новой формы для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, разработанной компанией «Гардарика», будет готова уже через неделю.

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