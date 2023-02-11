Посол России в Джакарте Воробьева сообщила о вероятном визите Путина в Индонезию в 2023 году

Джакарта, , 06:21 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может посетить Индонезию в 2023 году во время одной из встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщила посол России в Джакарте Людмила Воробьева.

Людмила Воробьева Посольство Российской Федерации в Индонезии

«Мы не исключаем — и я тут не могу утверждать на 100%, но мы не исключаем, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию», — сказала дипломат в интервью РИА Новости.

Она напомнила, что в 2022 году российский лидер не смог посетить эту азиатскую страну. Вместе с тем, по словам Воробьевой, посольство подготовило пакет документов, который удалось бы подписать в случае встречи глав государств. Дипломат отметила, что важнейшим таким документом станет Декларация о стратегическом партнерстве России и Индонезии.

Она также допустила, что и индонезийский президент Джоко Видодо может совершить визит в РФ. Воробьева предположила, что глава Индонезии мог бы принять участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля индонезийский министр обороны Прабово Субианто заявил, что армия его страны должна брать пример с Вооруженных сил России.

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