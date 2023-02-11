Украинский премьер признал огромный ущерб, понесённый энергетикой страны

Киев, , 06:34 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал размер ущерба, понесённого энергосистемой страны после начала СВО, сообщает 10 февраля пресс-служба украинского правительства.

Украинская энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

В общей сложности, по словам Шмыгаля, из-за постоянных атак повреждёнными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. С учётом находящихся на потерянной территории части энергообъектов Украина лишилась 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. За последние четыре месяца была атакована каждая вторая подстанция «Укрэнерго».

Шмыгаль сообщил, что 10 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

«Запорожье подверглось одной из самых больших воздушных атак с начала войны. Харьков тоже ночью был под масштабным ударом. Утром ракетная атака продолжилась и затронула всю страну», — отметил украинский премьер.

Однако своё выступление Шмыгаль завершил на оптимистической ноте. По его словам, абсолютное большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом.

«Ремонты идут, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнёров едет», — сказал Шмыгаль.

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